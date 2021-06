16.29 Da lunedì 4 Regioni in zona bianca Da lunedi 7 giugno Abruzzo,Liguria,Um- bria e Veneto passeranno in zona bian- ca. Il ministro della Salute Speranza fir- merà in giornata una nuova ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, che andrà in vi- gore da lunedì prossimo.