21.16 Giustizia,paletti per toghe in politica Stretta sui magistrati. Potranno candi- didarsi in politica dopo un'aspettativa di almeno 4 mesi, mai dove hanno svolto le funzioni negli ultimi 2 anni. Chi ha avuto incarichi elettivi rientrerĂ con "limitazioni estremamente rigorose" e solo coprendo incarichi collegiali. Lo prevede la Commissione ministeriale. Si propone anche di limitare a 2 invece che 4 volte i passaggi dalle funzioni di giudice a quelle di Pm e viceversa. Per i fuori ruolo (distaccati a mini- steri e istituzioni)va ridotto il nume- ro massimo,ora fissato a 200 magistrati