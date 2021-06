13.04 Mattarella:Covid stress,non dimenticare Il Covid è stato "uno stress per tutti, in ogni parte del mondo ed è bene non cancellare il ricordo". Così il Presi- dente Mattarella dall'Università stata- le di Milano."La pandemia non è ancora sconfitta,ma siamo sulla buona strada". "L'insegnamento da mettere a frutto è che ognuno ha bisogno degli altri, sia tra persone che tra Stati", prosegue. Da questa esperienza "emerge anche il valore della ricerca e della scienza". "Non potremo conoscere il futuro, ma se si forma e si sviluppa spirito critico, potremo costruirlo bene", conclude.