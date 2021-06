13.26 In 'crash' diversi siti internazionali Parecchi siti internet di tutto il mon- do sono stati oscurati in seguito a un blocco. Colpiti siti istituzionali come quelli della Casa Bianca e del governo britannico. Difficile l'accesso a molti media come la Cnn, il New York Times, il Financial Times e Le Monde. Secondo la Bbc la causa del blocco sa- rebbe un crash tecnico ai sistemi cloud del provider Fastly. Questo escludereb- be per ora un attacco hacker. Intanto Fastly rende noto che sta svolgendo un' indagine per capire le ragioni del crash.