17.39 Acqua potabile, Ue deferisce Italia La Commissione Ue ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per mancato rispetto della direttiva sul- l'acqua potabile, "poiché da molto tem- po in alcune zone della provincia di Viterbo, in Lazio, i livelli di arseni- co e fluoruro nell'acqua potabile su- perano i valori parametrici stabiliti dalla direttiva sull'acqua potabile". "Ciò può danneggiare la salute umana, in particolare quella dei bambini", se- condo l'Ue. A Bagnoregio e Fabrica di Roma sarebbero state inoltre superate le soglie di sicurezza per il floruro.