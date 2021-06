18.06 Covid, 2.199 nuovi casi e 77 vittime Sono 2.199 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 1.896 i precedenti, a fronte di 218.738 tamponi processati (-2mila). L' indice di positività stabile all'1%. In calo le vittime, 77 in un giorno, 102 martedì,126.767 da inizio pandemia. In calo ricoveri (-303) e terapie in- tensive (-27) con 24 nuovi ingressi. 8.912 nuovi guariti,mentre gli attual- mente positivi scendono di 6.791 unità. In Lombardia 322 casi, in Sicilia 320, in Campania 257.