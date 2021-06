22.00 Biden: Usa, arsenale vaccini nel mondo "Gli Stati Uniti saranno l'arsenale dei vaccini per combattere il Covid in tut- to il mondo". E' un "passo storico": doneremo 500 milioni di dosi. Così il presidente americano, Biden, in conferenza alla vigilia del vertice del G7 in Cornovaglia, nel Regno Unito. Ha sottolineato come la diffusione del vi- rus nel mondo stia limitando la cresci- ta globale e come gli Usa hanno un pia- no per donare vaccini a tutti. "L'Ame- rica sarà il serbatoio dei vaccini, com'è stata il serbatoio della democra- zia nella Seconda guerra mondiale".