13.12 Vaccini,7 Regioni: no AZ e J&J under 60 Regioni in ordine sparso, al momento, in merito alle somministrazioni di vac- cini a vettore virale, AstraZeneca e Johnson e Johnson. Sette hanno sospeso le vaccinazioni per gli under 60: Vene- to,Lombardia,Sicilia,Campania e Puglia lo avevano fatto nei giorni scorsi,oggi si aggiungono Umbria e Valle d'Aosta. Il Lazio sospende gli open day. Emilia Romagna e Piemonte ribadiscono di attenersi alle indicazioni Aifa: au- torizzati dai 18 anni in su,ma destina- ti preferibilmente a over 60. Altre Re- gioni attendono decisioni Cts-ministero