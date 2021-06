9.57 Mattarella:impegno contro lavoro minori "L'Italia non è esente, purtroppo, dal fenomeno del lavoro infantile, incluso lo sfruttamento da parte della malavita organizzata". Così il Presidente Matta- rella per la Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Mattarella ricorda che nel mondo sono oltre 150 milioni i bambini coinvolti. Occorre "un impegno concreto e solidale di tutti gli Stati, con l'obiettivo di porre fine al lavoro minorile entro il 2025, compreso l'utilizzo di bimbi sol- dato", per dare loro "il diritto a un avvenire liberamente scelto".