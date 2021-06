10.33 G7,Cina:pochi non decidano per il Mondo Commentando il G7 in corso in Cornova- glia,la Cina ha affermato oggi che sono finiti i tempi in cui"un piccolo gruppo di Paesi" poteva decidere i destini del Mondo. "I giorni in cui le decisioni globali erano dettate da un piccolo gruppo di Paesi sono finiti da molto", ha detto un portavoce dell'ambasciata cinese a Londra. "Crediamo che i Paesi,grandi o piccoli forti o deboli, poveri o ricchi, siano tutti uguali,e che gli affari del Mondo debbano essere gestiti con la consulta- zione tra paesi", ha aggiunto.