15.10 M.Salute a Campania: mix vaccini sicuro "I dati attualmente disponibili, deri- vanti da due studi clinici condotti in Spagna e Inghilterra, forniscono infor- mazioni rassicuranti sull'efficacia (in termini di buona risposta anticorpale) e alla sicurezza (in termini di accet- tabilità degli effetti collaterali),sul completamento del ciclo vaccinale, con un vaccino a mRNA, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino Vaxzevria (ciclo vaccinale misto)". Così la lettera del ministero della Sa- lute alla Regione Campania.