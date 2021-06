23.00 Euro2020, girone F:Francia-Germania 1-0 Super esordio della Francia campione del Mondo che a Monaco di Baviera batte 1-0 la Germania. Parte bene la Francia che al 20' passa: Hernandez crossa forte dalla sinistra, Hummels, per anticipare Mbappé, mette nella sua porta. Reazione tedesca con Muller (21') e poi con Gundogan (39'), ma senza fortuna. Nella ripresa i tran- salpinini sfiorano il raddoppio con Ra- biot che scheggia il palo (50'). Chance per Gnabry che,da buona posizione,manda alto (54'). Finale intenso,ma il risul- tato non cambia. Fa festa la Francia.