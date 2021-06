16.30 In arrivo caldo record nel week-end E'appena arrivato il caldo estivo e in settimana già si prevedono temperature record. A pochi giorni dal solstizio d' estate (21 giugno),il caldo sta infatti già raggiungendo picchi elevati per il periodo e nel week-end supererà 40°C. La temperatura più alta con 39-41 gradi è attesa in Sicilia,nella parte inter- na e in Puglia nel foggiano:37-28 gradi in Emilia e nella Toscana interna.Al- trove previsti 32-33 gradi. E ad aggra- vare il disagio ci sarà anche l'afa.Mi- glioramenti previsti a partire dalla prossima settimana a partire dal Nord.