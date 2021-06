18.03 Covid, 1.325 nuovi contagi e 37 vittime Sono 1.325 i contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore, 1400 i precedenti, a fronte di 200.315 tamponi processati (-3mila). Il tasso di positività sale leggermente da 0,6% a 0,7%. Ancora in calo i decessi, 37 contro i 52 di mercoledì. Prosegue il calo dei carichi ospedalie- ri:-176 ricoveri ordinari e -27 in in- tensiva con 15 ingressi giornalieri. In Lombardia 232 casi, in Sicilia 228 e in Campania 131.