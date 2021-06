22.36 G20,Visco:economia non fuori da tunnel "I rischi sono diventati più bilanciati ma l'incertezza sui tempi e la traiet- toria della ripresa globale rimane con- siderevole". Così il governatore della Banca d'Ita- lia, Visco,in chiusura della Institute of International Finance G20 Conference "L'outlook globale, sebbene migliorato, è diseguale tra le regioni del mondo", ha aggiunto, sottolineando l'impatto dei diversi ritmi delle campagne vacci- nali tra economie avanzate ed emergen- ti. "Non siamo ancora fuori dal tunnel" ha concluso. "Prematuro stop sostegni".