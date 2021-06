22.13 Regionali Francia: flop Macron e Le Pen "I nostri elettori non sono andati a votare, chiedo una riscossa" per il 2° turno". Così Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (estrema destra) i cui risultati sono deludenti. Mentre il presidente di Les Republicains Jacob si rallegra: "Più voti" al suo partito. Dati provvisori: gollisti avanti,estre- ma destra non è in testa in alcuna re- gione, pessima la performance di La Re- publique En Marche, del presidente Ma- cron, che rischia di restare fuori da alcuni parlamenti regionali e conferma lo scarso radicamento sul territorio.