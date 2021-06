0.59 Armenia,voto:premier Pashinyan in testa Con il 30% dei voti scrutinati,il pre- mier Nikol Pashinyan,che si è dichiara- to vincitore,è in testa nelle elezioni legislative in Armenia, volute proprio dal primo ministro per cercare di met- tere fine alla crisi politica generata dall'ultimo conflitto nel Nagorno-Kara- bakh. Lo riferisce la commissione elettorale: secondo questi risultati parziali, il partito del premier, Contratto Civile, ottiene il 59%,contro il 19% del suo avversario, Alleanza Armenia dell'ex presidente Robert Kocharyan.