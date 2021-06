3.34 Biden: in 5 mesi 300mln di dosi "Da quando siamo in carica, non abbiamo perso un secondo per tenere sotto con- trollo la pandemia e rimettere in carreggiata la nostra economia". Lo scrive il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "In cinque mesi-ha aggiunto- abbiamo somministrato oltre 300 milioni di dosi di vaccino e la disoccupazione è al livello più basso dall'inizio della pandemia. L'America sta tornando".