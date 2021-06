4.10 Prodi: bene Piano,ora cambiare economia Per realizzare il rilancio dell'econo- mia italiana non basteranno i 235 mld del Piano europeo perché "per attuare questi progetti occorre un cambiamento radicale nel nostro Paese".Così Romano Prodi a Repubblica. Da decenni,tra le cose da cambiare c'è "la P.A., il fisco e la giustizia",dice Da "trasformare in profondità è anche l'intero sistema produttivo".Ma "se pensiamo di fare la rivoluzione ecolo- gica comprando la tecnologia dalla Cina le fabbriche chiudono e la gente prende i forconi",