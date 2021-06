14.55 Recovery, l'Ue approva piano Germania Via libera della Commissione europea al Piano di ripresa e resilienza della Germania. Si basa su 25,6 miliardi di euro di sovvenzioni e ha avuto lo stes- so giudizio degli altri piani finora approvati: dieci A e una B. "Questo piano contiene misure essenzia- li che sosterranno la Germania per uscire piĆ¹ forte dalla crisi del Co- vid-19. Le riforme e gli investimenti delineati contribuiranno alla digita- lizzazione e alla decarbonizzazione dell'economia tedesca, ha commentato la presidente von der Leyen.