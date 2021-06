8.00 Covid,variante Delta:Sydney in lockdown Le autorità australiane impongono il lockdown per Sydney, dopo il focolaio di nuovi casi di contagio della varian- te Delta, ritenuta la più virulenta. Il provvedimento riguarda l'intera metro- poli, la più grande d'Australia. Intanto nel mondo il numero delle per- sone decedute dall'inizio della pande- mia ha superato la soglia dei 3 milioni 900.000, e i casi di contagio accertati sono saliti a 180 milioni 361.382. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpi- to in termini assoluti, con oltre 33,6 mln di casi e 603.527 decessi.