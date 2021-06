22.54 Covid,variante Delta "al 17% in Italia" In Sicilia sono ora 30 i casi Covid con variante Delta: 14 nuovi sulla nave quarantena dei migranti a Lampedusa e una persona contagiata intercettata in aeroporto a Palermo. Due zone rosse in Sicilia, in vigore fino al 1 luglio: Santa Caterina Villarmosa (Caltanisset- ta) e Valguarnera Caropepe (Enna). La variante Delta รจ in crescita nella maggior parte d'Italia, ("al 17%" dice il virologo Crisanti) tranne in 3 re- gioni: Basilicata, Toscana e Val d'Ao- sta. In testa: Trentino con 34 casi, in Sardegna 29, Lazio 17, Friuli 12.