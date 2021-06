10.21 Papa: solo Chiesa libera è credibile Nell'omelia della messa per i patroni di Roma, Pietro e Paolo, il Papa li ri- corda come "giganti della fede che han- no liberato la potenza del Vangelo nel mondo". Francesco ribadisce che "solo una Chie- sa libera è credibile" e che gli uomini sono "chiamati a essere liberi: dalla paura che immobilizza; dalle ipocrisie dell'esteriorità; dalla tentazione di imporsi con la forza del mondo; da una osservanza religiosa che rende rigidi e inflessibili;dai legami ambigui col po- tere; dalla paura di essere incompresi"