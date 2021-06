15.32 Vaccini tra Piemonte e Liguria dall'1/7 Sarà operativa dal 1° luglio la reci- procità vaccinale tra Piemonte e Ligu- ria in ambito turistico. Lo hanno an- nunciato i presidenti delle due Regio- ni, Cirio e Toti. "Questa intesa aiuta in un momento in cui la campagna vaccinale sta rallen- tando. Agevolando i cittadini mettiamo tutti più al sicuro", afferma il gover- natore della Liguria Toti. "Siamo pronti. Questa operazione vacan- ze credo sia la strada giusta", per il presidente del Piemonte Cirio.