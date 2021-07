12.51 Vaticano,in 10 a giudizio,anche Becciu Dieci indagati nel caso legato agli in- vestimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra sono stati citati a giudizio dal tribunale vaticano. Tra gli imputati personale ecclesiasti- co e laico della Segreteria di Stato e figure apicali dell'allora Autorità di informazione finanziaria, e personaggi attivi nel mondo della finanza interna- zionale. Tra i dieci,il cardinal Angelo Becciu che deve rispondere di peculato ed abuso d'ufficio anche in concorso, nonché di subornazione.Coinvolte anche 4 società.Il processo inizierà il 27/7.