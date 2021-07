23.00 Draghi: Ue integri Balcani Occidentali "L'Ue deve avere chiaro che l'obiettivo finale è la piena adesione di tutti i Paesi dell'area all'Europa". Questo il passaggio principale dell'intervento di Draghi al summit di Berlino sui Balcani Occidentali (Albania,ex Jugoslavia,etc) L'Europa dimostri "saggezza politica e visione strategica. L'integrazione di questi Paesi è l'unica strada per sta- bilizzare la regione e consolidare la sua transizione democratica", ha detto. Draghi guarda "al proseguimento dello sforzo comune per accelerare l'integra- zione dei Balcani Occidentali in Ue".