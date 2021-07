DOPPIO COLPO: RUGANI E PICCOLI L'Empoli mette la freccia. Dopo la pre- sentazione di Aurelio Andreazzoli come nuovo allenatore, la società toscana va a caccia dei primi colpi di mercato. In vantaggio per l'attacco vi'è Roberto Piccoli autore di cinque gol in 19 pre- senze con la maglia dello Spezia nella stagione scorsa.Sul classe 2001,di pro- prietà dell'Atalanta, c'è in vantaggio proprio l'Empoli che guarda ad un ex: è Daniele Rugani, in uscita dalla Juven- tus. Colpo in entrata per l'Empoli femminile che ufficializza l'arrivo di Elisabetta Oliviero dal Napoli a titolo definitivo 229 Brevi calcio 290 Schedine