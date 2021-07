17.19 I contagi sono 907, le vittime sono 24 Sono 907 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (480 il giorno precedente), ma a fronte di 192.424 tamponi (ieri 74.649). Il tasso di positività cala allo 0,47% da 0,6%. Sono i dati del ministero della Salute. Sono 24 le vittime. Continuano a scen- dere i ricoveri: 187 i pazienti in te- rapia intensiva, 4 in meno, con 11 in- gressi giornalieri; 1.271 nei reparti ordinari, -66. La regione con più casi odierni è la Sicilia (+144), seguono Campania (+108) e Veneto (+97).