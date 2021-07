19.52 Parità di genere,Draghi:facciamo di più Pretendiamo "più informazioni dalle aziende sul divario salariale di genere e dovrebbere garantire sufficienti can- didate donne qualificate. I governi possono fare di più per aumentare il numero di donne nella scienza e in settori correlati in rapida crescita". Così Draghi al G20 Empower, "forum im- portante per affrontare le disegua- glianze di genere. Le donne sono capi di Stato o di governo in soli 22 Paesi e solo il 21,9% di tutti i ministri nel mondo sono di sesso femminile", sotto- linea il premier.