22.12 Rave illegale, migliaia i denunciati Dopo 4 giorni si è concluso un rave non autorizzato in provincia di Pisa. Un 19enne è grave in ospedale. Arrestato un brasiliano residente in Campania. Oltre 6mila giovani hanno partecipato all'evento. Identificati 1.084 di loro, provenienti da varie regioni italiane perlopiù dal Centro-Nord,ma anche dall' estero: numerosissimi dalla Francia, Spagna,Svizzera e Inghilterra. La Digos della Questura di Pisa procederà a de- nunciare i partecipanti per il reato di "invasione di terreni aggravato". Poi, "divieto di ritorno a Pisa per 3 anni".