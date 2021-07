21.18 Tennis:Wimbledon,Berrettini semifinale A Wimbledon, 61 anni dopo Nicola Pie- trangeli, c'รจ un italiano in semifina- le. Matteo Berrettini, n.7 del seeding, centra l'impresa superando nei quarti il canadese Auger-Aliassime (16): una battaglia serrata di 3h03', punteggio 63 57 75 63, gestendo bene i momenti difficili. In semifinale incrocia il polacco Hurkacz (14): pesante ko per Roger Federer, 39 anni, 63 76 60, 1h48' Dall'altra parte del tabellone, semifi- nale fra il n.1 del mondo Novak Djoko- vic e il canadese Shapovalov (10),vin- citori su Fucsovics e Khachanov.