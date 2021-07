13.40 Santalucia: riforma punta a separazione "Alcune delle proposte riformatrici hanno un denominatore comune:la separa- zione. La prima è quella del pm dalla giurisdizione,propugnata col dichiarato fine di rendere il giudice più indipen- dente, ma, a me pare, senza sufficiente considerazione degli inevitabili svi- luppi successivi",dice Santalucia (Anm) "Non ci si può non chiedere di quale indipendenza dalla politica e dal Go- verno potrebbe godere il pm,e quindi di quanta indipendenza potrebbe beneficia- re la stessa giurisdizione penale, che opera per necessità su impulso del pm".