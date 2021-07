19.28 Franco: "Accordo darà certezza fiscale" "Si tratta di un accordo storico perché stiamo definendo le regole mondiali per le grandi aziende", ha detto il mini- stro dell'Economia Daniele Franco par- lando della tassazione delle multina- zionali a margine del G20 di Venezia. Verrà introdotta "un'aliquota fiscale minima per le società con almeno 750 milioni di fatturato del 15%", ha detto Franco specificando che si tratta di un accordo che trova applicazione in tutto il mondo e che consentirà una maggiore certezza fiscale e la distribuzione di una parte dei profitti in eccesso.