20.08 Allerta Delta,causa tifosi e vacanzieri Si diffonde sempre più in Italia e nel mondo la variante Delta. Molti Paesi Ue tornano alle vecchie misure anti-Covid: in Spagna chiudono le discoteche. I 20enni all'origine dei nuovi focolai. Monitorare contagi e contatti, stimare diffusione variante, accelerare vaccini in persone a rischio. Così il ministero della Salute: entro agosto in Europa il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà per la variante Delta. In Spagna, Finlandia e Portogallo casi tra tifosi e vacanzieri. Regno Unito: 32mila casi alla vigilia della finale a Wembley.