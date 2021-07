13.11 Franco: azione su clima non rinviabile "Per raggiungere davvero l'obiettivo di emissioni nette zero servono azioni im- mediate e concrete". Così il ministro dell'Economia, Franco, alla Conferenza internazionale sul clima del G20 a Ve- nezia, che diventa capitale mondiale della sostenibilità. I cambiamenti climatici sono "una mi- naccia alle persone, al pianeta e alla prosperità, possono creare shock e ri- schi per la stabilità finanziaria. Pos- siamo guidare la ripresa e prendere misure decise per sostenere una giusta transizione", ha ricordato.