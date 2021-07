23.20 Bimba muore in una piscina gonfiabile Una bambina di sette anni è morta men- tre era in una piscina gonfiabile nella sua abitazione, vicino a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. A dare l'allarme i genitori della pic- cola. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla. Nella piscina c'erano meno di 40 centimetri di acqua. Secondi i soccorritori potrebbe avere avuto un malore, ma è presto per dire con certezza quali siano state le cau- se del decesso. Giorni fa in Sicilia una bimba è annegata in piscina e altri bimbi hanno rischiato la stessa sorte.