22.56 Due cadaveri in ex casa Versace a Miami La villa di Miami Beach appartenuta a Gianni Versace, dove lo stilista venne ucciso nel 1997, torna scenario di un fatto di cronaca: all'interno della residenza di lusso, trasformata in ho- tel, sono stati trovati i corpi di due uomini. L'allarme alla polizia รจ stato dato dagli addetti alle pulizie. Non si sa se il duplice omicidio possa essere legato all'anniversario della morte di Versace: 24 anni fa, il 15 lu- glio, venne ucciso, a 50 anni, con due colpi di pistola mentre rientrava a ca- sa. Fu condannato Andrew Cunanan.