17.40 Covid: 2.455 nuovi contagi e 9 vittime Salgono a 2.455 i nuovi contagi Covid in Italia, 2.153 i precedenti, a fronte di 190.922 tamponi processati (-20mila) Il tasso di positività sale all'1,3%. 9 i decessi nelle ultime 24 ore,merco- ledì erano state 23. Risalgono i ricoveri in terapia inten- siva:sono 153 (+2), con 11 ingressi del giorno. I ricoverati nei reparti ordi- nari sono 1.089, quindi 19 in meno. 381 nuovi casi in Lombardia, 353 nel Lazio e in Sicilia.