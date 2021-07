13.12 Clima, von der Leyen: è urgente agire "Nel cambiamento climatico vediamo sem- pre più frequenti fenomeni estremi,ma è l'intensità e la lunghezza di questi e- venti che ci dà l'indicazione del cam- biamento climatico e ci dà l'urgenza di agire". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, von der Leyen,a Dublino Questo è "importante nella cornice di quello che stiamo proponendo per ferma- re il riscaldamento globale. L'economia basata sui combustibili fossili è arri- vata al suo limite",ha detto.Poi ha an- nunciato:attivati i meccanismi per aiu- tare gli stati colpiti dalle alluvioni.