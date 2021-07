17.52 Covid, 2.072 nuovi positivi e 7 vittime Curva epidemica in calo in Italia:2.072 i casi nelle ultime 24 ore rispetto ai 3.127 precedenti, ma a fronte di soli 89.089 test processati (-76mila). Il tasso di positività sale al 2,3%. Sono invece 7 le vittime, domenica era- no state 3, in totale 127.874. Salgono i ricoveri in terapia intensi- va, +6 con 16 ingressi del giorno, 162 in tutto. +52 i pazienti nei reparti ordinari, 1.188 in tutto. Nel Lazio 434 nuovi casi,300 in Sicilia