10.44 Iss:ricoveri e intensive a 2% dei posti I ricoveri per Covid nei reparti e in terapia intensiva a livello nazionale sono rispettivamente al 2,1% e 2%, ben al di sotto della soglia critica. Cala- bria e Sicilia sono oltre il 5% per i ricoveri nei reparti, a 5,7 e 5,2%, se- guite da Campania 4,8% e Basilicata 4,7%.Lo rivela il monitoraggio dell'Iss Per le terapie intensive, in primo pia- no la Toscana con 3,4%, Sicilia 3,3% e Lazio 3%. Per incidenza dei casi in testa la Sardegna con 82,8 su 100mila abitanti. Oltre quota 50 anche Veneto (68,9), Lazio (68,8) e Sicilia (64,9).