18.28 Covid, 5.143 i nuovi casi e 17 decessi Curva epidemica ancora in crescita in Italia: sono 5.143 i nuovi casi, 5.057 i precedenti. Con 237.635 tamponi il tasso di positività flette al 2,16%. 17 le vittime nelle ultime 24 ore, +2, 127.937 da inizio pandemia. In calo i ricoveri in terapia intensi- va, -3, con 10 ingressi del giorno, mentre crescono gli ordinari, +70. Nel Lazio 854 casi, in Lombardia 691 e in Veneto 669