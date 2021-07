21.14 Vaccini, boom di prenotazioni +200% "Oggi abbiamo registrato un boom di prenotazioni che va da +15% a +200%, variamente distribuito su tutte le regioni. Così il Commissario per l'Emergenza Figliuolo. "Noi stiamo andando a 500.000 vaccina- zioni al giorno, la macchina viaggia quasi al 100%".In Friuli Venezia Giulia +6000 in un solo giorno, il dato è mol- lto confortante". Figliuolo dice di aver chiesto al ministero "le percen- tuali per capire quante persone del corpo docente e non docente effettiva- mente" non hanno fatto il vaccino.