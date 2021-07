18.40 Migliaia in piazza contro il Green pass E' in corso a piazza del Popolo una manifestazione di protesta contro le misure sul green pass che entreranno in vigore dal 6 agosto prossimo. Tra gli slogan scanditi 'No al green pass' e 'libertà', alcuni sventolano bandiere tricolori. In uno dei cartelli esposti, si legge 'No al green pass, sì cure domiciliari'.In piazza anche a Ba- ri,e in altre città della Puglia con striscioni contro il Governo, "No green pass" e "Giù le mani dai bambini. Mani- festazioni anche a Milano, Firenze, Torino, Massa, Genova e Napoli.