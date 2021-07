16.00 Mareggiata, due annegati in Liguria A causa di una forte mareggiata che ha investito la costa di Savona, in Ligu- ria, due turisti sono morti annegati. I due vacanzieri si sono gettati in acqua nonostante le onde e non sono riusciti a tornare a riva. La prima tragedia รจ avvenuta nello specchio acqueo delle Fornaci. La vit- ma aveva 45 anni. Inutili i tentativi di rianimazione. La seconda tragedia nella vicina Celle Ligure, dove una mo- tovedetta della Guardia Costiera ha trovato al largo il corpo di un uomo.