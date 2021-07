14.53 Sicilia e Sardegna rosse nelle mappe Ue Sicilia e Sardegna tornano in rosso nelle mappe del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che evidenzia anche un aumen- to dei casi di Covid in mezza Europa. La maggior parte dell'Italia vira in giallo, mentre restano verdi soltanto Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata al sud, e Valle d'Aosta e Piemonte al nord La Spagna è quasi interamente di colore rosso scuro così come la maggior parte di Grecia e Francia.