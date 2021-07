12.53 Focolaio Covid, locale chiuso 75 giorni Una discoteca di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, resta chiusa per 75 giorni. Lo ha disposto il que- store di Pordenone, Odorisio, sospen- dendo la licenza. Nel locale si è svi- luppato un focolaio di Covid, forse il maggiore in Friuli-Venezia Giulia, dopo una festa con 300 persone organizzata il 17 luglio senza il rispetto delle norme per la sicurezza Covid. Il Questore ha trasmesso al sindaco di Roveredo la proposta di revoca della licenza della discoteca, a cui era già stata sospesa per 90 giorni.