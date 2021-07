15.40 Fisco, nel 2018 evasione a 110 miliardi Nel 2018 l'evasione fiscale è stata pa- ri a quasi 110 miliardi di euro, 6 pun- ti di Prodotto interno lordo. E' quanto stima l'ufficio studi della Cgia di Me- stre. "Per ogni 100 euro di gettito versato, 15 sono rimasti nei portafogli degli evasori", spiega la Cgia. L'evasione è maggiore al Sud. In testa Calabria, Campania e Sicilia. Per la Cgia oltre ad "un'azione più mirata contro l'evasione", occorre ridurre "il peso del fisco", poiché "buona parte del mancato gettito è ascrivibile all'evasione di sopravvivenza".