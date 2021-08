11.29 Incendi,Dpcm: mobilitazione per Sicilia A seguito della richiesta avanzata dal- la Regione Siciliana, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile. Il Dipartimento è al lavoro per coordi- nare l'invio di volontari, organizza- zioni nazionali e colonne mobili regio- nali a supporto delle attività di spe- gnimento dei roghi. In partenza squadre da Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giu- lia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trento e Bolzano.