3.18 Gabrielli: ora Agenzia cybersicurezza Franco Gabrielli,capo dell'Autorità per la sicurezza della Repubblica, plaude all'iniziativa parlamentare per varare l'Agenzia per la cybersicurezza che diventerà presto operativa. Dalle pagine di Repubblica, Gabrielli dopo il cyberattacco alla regione Lazio sottolinea il ritardo dell'Italia: "Il 95% dei server della P.A. è a rischio", per questo "bisogna ridurre la vulnera- bilità del Sistema Paese". Gabrielli annuncia l'assunzione di 1000 profes- sionisti con stipendi parametrati a quelli della Banca d'Italia.